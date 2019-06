Zakkenrollers gaan erg stiekem te werk om op klaarlichte dag portefeuille van toeriste te stelen

De Thaise Toi en haar vriendin Nina Spencer hebben een serieuze kater overgehouden aan hun trip in Londen. Vorige week werden ze op klaarlichte dag het slachtoffer van een bende zakkenrollers. In een filmpje die de dames zelf hadden gemaakt, valt te zien hoe de dieven met enkele sluwe technieken de portefeuille van Toi konden meegraaien.

De bende bestond uit drie dames, elk van hen vrij modieus gekleed. Terwijl een van de dievegges haar hand in de handtas van het slachtoffer liet zakken, gebruikte haar kompaan een grote zak om het hele gebeuren te verbergen. De derde dame bleef achter hen wandelen om alles nauwlettend in de gaten te houden. Enkele seconden later hadden ze hun buit vast en stapten ze elk een andere richting uit.

Pas later besefte de Thaise dames wat er hen was overkomen. In de portefeuille zat onder meer 400 pond en wat bankkaarten. Van de daders is voorlopig geen spoor.

