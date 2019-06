Een ode aan de vagina op Rock Werchter

Twerken, rode latex en een broek in de vorm van – jawel – een vagina. Als het ergens hitsig werd op de tweede festivaldag van Rock Werchter, dan was het bij Janelle Monae. De Amerikaanse zangeres gooide in The Barn al haar charmes in de strijd en tegelijkertijd alle scrupules overboord om thema’s als seks, self-love en gendergelijkheid aan de man te brengen. Eerlijk is eerlijk: ze doet dat niet op platvloerse, wel op geniale wijze. En met een kwinkslag naar haar mentor Prince.