Het is officieel: we beleven een hittegolf én het is de warmste 29 juni ooit

Dat het warm is, weet iedereen, maar sinds zaterdagmiddag beleven we ook officieel een hittegolf. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter.

Er is officieel sprake van een hittegolf in ons land. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. In Ukkel is zonet 30 graden Celsius gemeten. Een hittegolf is een periode met minstens vijf opeenvolgende dagen met ten minste 25 graden, waarvan op minstens drie dagen 30 graden of meer wordt genoteerd in Ukkel. Met verwachte maxima rond de 23 graden vanaf maandag lijkt het er echter niet op dat de hittegolf nog lang zal aanhouden.

Dehenauw liet ook nog weten dat het dagrecord voor 29 juni zaterdagmiddag al verbroken werd. Het vorige record, dat uit 1957 stamde, lag op 30,7 graden Celsius. Vandaag werd in Ukkel al 30,8 graden gemeten, en de temperatuur kan nog steeds stijgen.