Misnoegde klant beschiet nachtwinkel met jachtgeweer

Wervik - Vannacht heeft zich iets voor 2 uur een schietincident voorgedaan in de Leiestraat in Wervik, vlakbij de brug over de Leie en de grens met Frankrijk.

Een klant van nachtwinkel Skyline was het oneens met de uitbaters ervan. Hij verliet woedend de winkel, maar keerde even later terug. Hij had een jachtgeweer bij zich en vuurde daarmee van op de brug richting de nachtwinkel. Daarbij geraakten twee mensen lichtgewond. Dat bevestigt de politie. Die startte inmiddels een onderzoek. De schutter is inmiddels nog niet opgepakt.

Foto: bfr