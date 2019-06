Kritiek op ontmoeting koningin Máxima met Saudische kroonprins: “Zwijgen staat gelijk aan medeplichtigheid”

Kamerleden van D66, GroenLinks en SP willen opheldering over het overleg dat vrijdag plaatsvond tussen koningin Máxima en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman in het kader van de G20. De kritiek op de koningin groeit.

De Nederlandse koningin verblijft momenteel in Osaka waar ze de G20 bijwoont. Ze is er uitgenodigd als officiële pleitbezorger van de Verenigde Naties voor een wereldwijde versterking van de economische positie van vrouwen.

In de marge van de G20 had ze een ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Een VN-rapport schreef eerder deze maand dat er overtuigend bewijs is dat kroonprins Bin Salman de opdracht gaf om journalist Jamal Khashoggi te vermoorden. De The Washington Post-columnist werd eind vorig jaar in het Saudische consulaat in Istanbul vermoord en in stukken gezaagd.

De kritische Nederlandse parlementsleden vinden het onbegrijpelijk dat Máxima, ondanks de bevindingen van de VN, met Bin Salman in gesprek is gegaan en niet over de moord op Khashoggi heeft gesproken, zo schrijft het NRC. “De ontmoeting had nooit mogen doorgaan”, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Wie daarvoor toestemming gaf, begrijpt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming. De Saudiërs gaan hiermee aan de haal om MBS voor te stellen als gerespecteerd wereldleider”, vreest hij.

Volgens de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst sprak de koningin met Bin Salman “over de portefeuille inclusieve financiering en economische ontwikkeling”.

“Meer dan teleurstellend”

Naast de Nederlandse parlementsleden begrijpt ook Agnes Callamard, de schrijver van het VN-rapport over de moord op Khashoggi, niets van de officiële Nederlandse houding. Ze schrijft enigszins bitter op Twitter: “Koningin Maxima, U had een ontmoeting met kroonprins MBS. Ik neem aan dat u de buitengerechtelijke executie van #Kashoggi, het mislukte onderzoek en de gesloten rechtszaak ter sprake gebracht heeft. Ik vertrouw erop dat u op gerechtigheid heeft aangedrongen.”

“Dat is meer dan teleurstellend’’, zei Callamard nog in Nederlandse media. “Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid. Als je niet spreekt en geen gerechtigheid eist, suggereert het dat je geen zorgen hebt. Stilte, een oogje dichtknijpen, een ‘business as usual-aanpak’ richting de steeds agressievere tactieken van te veel autocraten: dat zijn niet de kenmerken van het leiderschap dat we zouden moeten verwachten.”

Niet alle Nederlandse politici zijn even ongerust. “De gezant van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering durft hier een moeilijk gesprek te voeren over vrouwenrechten met iemand die heel ver van haar af staat”, schrijft VVD-Kamerlid Sven Koopmans op Twitter. “Zo hoort dat.”

Ook de Britse premier May had in Osaka een ontmoeting met de Saudische kroonprins. Volgens de Britse media heeft May wel aangedrongen op een eerlijk proces in de zaak van de moord op Khashoggi.

Journalist Jamal Khashoggi, die columnist was bij The Washington Post, werd bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul (Turkije) verdoofd en gedood met een plastic zak over zijn hoofd. Zijn lichaam, dat vermoedelijk in stukken werd gezaagd, is nooit teruggevonden.

Speech

Vandaag gaf de Nederlandse koningin Máxima een speech op de G20. Op de eerste rij zaten onder meer de Amerikaanse president Donald Trump, de Franse president Emmanuel Macron, de Japanse premier Shinzo Abe, bondskanselier Angela Merkel, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en de Argentijnse president Mauricio Macri.

De bijeenkomst vond plaats in de marge van de G20. De koningin werd in de zaal geflankeerd door de vorige en de huidige gastheer van de G20, de Argentijnse president Macri en de Japanse premier Abe. Dat voorkwam dat de koningin naast de internationaal omstreden Saudische kroonprins moest zitten. Die had echter wel een voorname plaats omdat Saudi-Arabië volgend jaar in Riyadh de G20 mag organiseren.

