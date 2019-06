Filmmaker zou leuke aftermovie maken van Vestiville, maar video is totaal anders uitgedraaid

Op het internet circuleert een korte aftermovie van Vestiville. Het festival werd vrijdag net voor de start niet toegelaten door Lommels burgemeester Bob Nijs (CD&V) omdat de veiligheid kon worden gewaarborgd. De aftermovie toont bijgevolg vooral de frustratie bij de vele festivalgangers nadat het nieuws bekend raakte.

‘Vestiville: A (very) short story’, heet de video die filmmaker Cyprien Delire plaatste op sociale media. Hij kon er een tijdlang de uren van chaos in beeld brengen. “Het is zoals… Fyre”, klinkt het bij een van de bezoekers, verwijzend naar het muziekfestival dat twee jaar geleden mislukte en waarbij vele festivalgangers bedrogen werden. “We hebben een VIP-pakket gekocht, en nu hebben we niets.”

Drie mensen van de organisatie werden vrijdag opgepakt door de politie. Ze worden verdacht van fraude, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken.

LEES OOK. Terrein Vestiville wordt opgeruimd, festivalgangers druipen af: “Nooit nog een tweede editie in Lommel”

bekijk ook

Vestiville afgelast, maar niet iedereen is op de hoogte

Boze festivalgangers bestormen weide Vestiville, politie komt tussenbeide met honden

Omstreden festival Vestiville vlak voor start geannuleerd