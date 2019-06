Beerschot heeft vijfde zomertransfer beet

Beerschot maakt vanmiddag naar alle waarschijnlijkheid de transfer van Kazachs international Yan Vorogovskiy bekend. De 22-jarige vleugelverdediger komt over van de Kazachse eersteklasser Kairat Almaty, waarmee hij vorig jaar de Kazachse beker won. Vorogovskiy is de vijfde zomertransfer van de Kielse Ratten.

De 22-jarige Vorogovskiy trainde vandaag voor het eerst mee aan het Universiteitsplein en plaatste deze middag zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Beerschot. Vorogovkiy is een aanvallende, linksvoetige vleugelverdediger die nog een jaar onder contract lag bij de Kazachse eersteklasser Kairat Almaty. Begin deze maand stond hij nog 90 minuten tussen de lijnen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels, in maart scoorde hij zelfs in de 3-0 overwinning van Kazachstan tegen Schotland.

Nog twee nieuwe namen?

Vorogovskiy is na Halaimia, Holzhauser, Saint-Louis en Sanusi de vijfde zomeraanwinst van Beerschot. De club hoopt daar binnenkort nog twee nieuwe namen aan toe te voegen. Die twee extra spelers worden pas verwacht na de uitspraak van het BAS inzake ‘Operatie Propere Handen’.

Voor de stage in het Nederlandse Delden (7-13 juli) wil de technische commissie het huiswerk voor volgend seizoen helemaal af hebben.