Netwerk van autohackers opgerold in Rijsel

In Rijsel, in het noorden van Frankrijk, zijn vijftien mensen in verdenking gesteld die minstens 65 auto’s gestolen hebben door het elektronische systeem van de wagen te hacken. Dit heeft de gendarmerie zaterdag gemeld. Vier van de verdachten zijn in voorlopige hechtenis genomen.

De autodieven, van wie de meeste in Rijsel wonen, stalen recente Peugeots en Renaults zonder een sleutel te gebruiken of in te breken in de auto, maar door “mouse jacking”, deelde de recherche van Rijsel mee. Dat is een techniek waarbij dieven de draadloze sleutel van de wagen ‘hacken’. Ze onderscheppen het signaal, bootsen het na en kunnen op die manier zonder de sleutel in de wagen.

Volgens de speurders werden de auto’s na de diefstal gedurende verscheidene dagen in Frankrijk of België op de openbare weg geparkeerd om na te gaan of het eventuele gps-systeem wel geneutraliseerd was. Daarna werden de voertuigen “in loodsen gestald om ze volledig om te katten”.