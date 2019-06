Zware vechtpartij tussen groepjes jongeren in Lubbeek: “Tien verdachten gearresteerd”

In Lindenbos in Linden (Lubbeek) heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware vechtpartij plaatsgevonden tussen groepjes jongeren. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Tien personen werden opgepakt. Dat meldt zaterdag Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek.

Het 35 hectare grote Lindenbos ligt in Linden, deelgemeente van Lubbeek in Vlaams-Brabant. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam het daar tot een treffen tussen jongeren uit Leuven en Lubbeek. “Vijftien personen uit Leuven hebben jongeren uit Linden lastig gevallen. Daarbij werd diefstal met geweld gepleegd”, zegt burgemeester Francken. “Er zijn verschillende gewonden, onder meer met een hersenschudding. Enkele jongeren zijn zelfs buiten bewustzijn geweest.”

“De aanvallers waren allochtone jongeren. Ze zijn allen uit het Leuvense en vormen een bende die overal amok maakt. Tien van hen werden gearresteerd door agenten van de politiezone Lubbeek. Ze brachten de nacht in de cel door. Vier personen werden als hoofddaders geïdentificeerd.” Het parket van Leuven werd op de hoogte gebracht, maar die is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.