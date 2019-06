Champagne en bikini’s in het zwembad: zo gaat het eraan toe op de meest luxueuze plek van Werchter

Duizend euro. Zoveel kost het minstens om vier dagen te kamperen op Rock Village, de meest luxueuze camping in Werchter. Wie daar een eigen douche, toilet, televisie én airco bij verlangt, betaalt nog meer: 1.729 euro voor een RockSuite. Het geld waard? Helemaal, vinden de aanwezige gasten, die dan wel nog een festivalticket moeten kopen. “Als je veel werkt, wil je gewoon zonder nadenken kunnen genieten van wat luxe”, zegt festivalganger Kenneth. En van de vele extra’s, dat ook. In de “me-zone” wordt er gemasseerd en haren geknipt, er is een wassalon en ook een beachvolley-veldje voor de sportievelingen. En er is het zwembad, waar al eens een glas maar toch vooral kledij sneuvelt.