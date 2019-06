Misnoegde leveranciers volop bezig terrein Vestiville af te breken

Lommel -

Techniekfirma’s, tentenbouwers, decorateurs … Allen zijn ze zaterdag druk in de weer om Vestiville uit te wissen. Van drank- of eetstanden was zaterdagvoormiddag zelfs al geen sprake meer. Het festival in Lommel mocht op het laatste moment niet doorgaan, omdat de veiligheid niet kon gegarandeerd worden. Het parket heeft een onderzoek geopend naar fraude.