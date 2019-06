AA Gent trotseert hitte en trakteren moedige fans in Dikkelvenne op zes goals

Deze middag werkten de Buffalo’s hun vierde oefenwedstrijd tijdens deze voorbereiding af. Op bezoek bij Dikkelvenne bracht Jess Thorup de spelers die tegen Merelbeke op het uur invielen aan de aftrap. Brecht Dejaegere verving evenwel de licht geblesseerde Philip Azango.

Ondanks de tropische omstandigheden gingen de Buffalo’s verschroeiend van start en dat resulteerde al snel in twee doelpunten van Giorgi Beridze. Gent duwde het gaspedaal nog wat dieper in en via Derijck, Rosted en Yaremchuk stond het uiteindelijk halfweg al 0-5.

Na rust stokte het tempo en viel de doelpuntenmachine bij AA Gent stil. Maar Roman Bezus liet zich toch nog eens opmerken met een heerlijk doelpunt (0-6) vooraleer Thorup tien nieuwe veldspelers de wei in stuurde. Gent bleef hoge druk ontwikkelen en speelde de thuisploeg bij vlagen werkelijk zoek.

Bij zo’n heerlijke combinatie tussen Louis Verstraete en Mamadou Sylla besloot de Senegalese aanvaller op de paal. Gent drong vervolgens niet meer verder aan en toonde zich tevreden met deze overtuigende oefenzege.

Basiself AA Gent: De Busser (46’ Martin), Derijck, Rosted, Odjidja, Owusu, Bezus, Tekie, Yem, Beridze, Yaremchuk en Dejaegere

AA Gent (na het uur): Martin, Castro-Montes, Cissé, Plastun, Asare, Smith, Esiti, Andrijasevic, Verstraete, Sylla en Kvilitaia

Doelpunten:

3’ Beridze 0-1

4’ Beridze 0-2

14’ Derijck 0-3

16’ Rosted 0-4

18’ Yaremchuk 0-5

55’ Bezus 0-6