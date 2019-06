Strandgangers en zwemmers in paniek wanneer ze grote hamerhaai wel erg dicht bij kustlijn zien zwemmen

Strandgangers en zwemmers in paniek wanneer ze grote haai wel erg dicht bij de kust zien zwemmen Video: Facebook

De zwemmers in de buurt van Navarre Beach, een strand in de Amerikaanse staat Florida, voelden zich dinsdag niet helemaal op hun gemak. Gedurende de dag werd een grote hamerhaai wel erg dicht bij de kustlijn gesignaleerd. Redders evacueerden onmiddellijk het water en konden eventuele drama’s voorkomen.

Ondanks dat er geen gewonden vielen, ging het er alsnog bloederig aan toe. De hamerhaai, naar schatting bijna vier meter lang, was immers in staat om een andere prooi te vangen. Een zwemmer die in de buurt stond, dacht zelfs dat het een tweede haai betrof. De hulpdiensten waren een andere mening toegedaan: “Vermoedelijk ging het om een tarpoen.”

