Aangifte aanranding meisje op Werchter

Op het muziekfestival van Werchter zou in de nacht van donderdag op vrijdag een meisje zijn aangerand. Verschillende bronnen bevestigen ons dat er nadien ook officieel aangifte is gedaan van aanranding en dat het voorval momenteel volop in onderzoek is.

Bij het Leuvense parket bevestigt het bestaan van de aangifte, maar spreekt over “een eventuele aanranding”, omdat verdere onderzoeken nog duidelijkheid moeten brengen. Er is nog geen verdachte in het vizier. De verhoren moeten nog gebeuren.

Organisator Live Nation zegt in een eerste reactie dat ze niet op de hoogte zijn.