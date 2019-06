Belgische jongeren terroriseren zwembad in Zeeland

Jongeren uit België hebben lange tijd voor zoveel ernstige overlast gezorgd in een zwembad in het Zeeuwse grensdorpje Koewacht, dat de burgemeester heeft besloten enkel nog mensen met een abonnement toe te laten. De bezoekers van Openluchtbad Koewacht zijn de intimidaties zat.

De gemeente Terneuzen heeft het besluit van burgemeester Jan Lonink gepubliceerd op de website van de gemeente. “Om de veiligheid van onze bezoekers en personeel te waarborgen, neemt de gemeente Terneuzen aanvullende maatregelen”, zo staat op de site.

Wie nu toegang tot het zwembad wil hebben, moet bij de kassa een abonnement kunnen tonen of een bewijs dat dat is aangevraagd. Het gaat om ’een groep jongeren uit België’ die zich misdraagt. Vorig jaar werd al een mobiele bewakingscamera geïnstalleerd, een tijdelijke bewaker ingesteld en ging de politie er frequent surveilleren. Er komen nu extra beveiligers bij.

“Als je er eentje aanspreekt op vervelend gedrag, komen er meteen tien vriendjes bij”

Volgens toezichthoudster Tamara van het zwembad gaat het om jongeren met een Marokkaanse achtergrond. “Als je er eentje aanspreekt op vervelend gedrag, komen er meteen tien vriendjes bij. Het is verschrikkelijk intimiderend. Ze vallen niet alleen jonge meiden lastig, maar ook moeders met kinderen. En kleine kinderen.”

Met shampoo nog in het haar vertrokken

Onlangs moest zelfs een moeder met shampoo nog in het haar het zwembad noodgedwongen verlaten, vertelt Tamara. “Ze werd belaagd onder de douche en kon de shampoo niet eens uit het haar wassen.” In de afgelopen weken werden ook tienermeiden ingesloten in de douchehokken en betast, vertelt ze. “Het zorgt voor veel angst en ergernis.” Volgens de zwembadmedewerkster gaat het om jongeren uit de Belgische dorpen Steneken en Sint Niklaas.

De noodmaatregel met de abonnementen is een flinke aderlating voor het zwembad tijdens deze hete dagen. “Het is het enige zwembad hier in het dorp en één van de vijf in Terneuzen. Normaal gesproken hebben we hier duizend bezoekers per dag, maar nu maar 150. We vinden het ontzettend vervelend, maar veiligheid en een prettige sfeer is voor ons erg belangrijk.”

’Overlast onacceptabel’

De gemeente schrijft in de verklaring: “Deze maatregelen zijn genomen omdat de gemeente Terneuzen wil dat de bewoners van Koewacht en overige bezoekers van het zwembad erop kunnen rekenen dat ze veilig en plezierig gebruik kunnen maken van het zwembad. Overlast in en om het zwembad is voor de gemeente Terneuzen onacceptabel”.

Ook zwembaden in Den Haag en Amsterdam hadden te maken met ernstige overlast door jongeren. Het De Mirandabad in Amsterdam voerde daarom een pasjessysteem in. Zwembad De Fakkel in Ridderkerk voerde tien jaar geleden al een poortjessysteem in, dat werkt met vingerafdrukken.

Zwembad De Kwakel in Utrecht werd in 2016 geteisterd door Marokkaanse jongeren die zich schuldig maakten aan aanrandingen en intimidaties. De gemeente Utrecht zei toen het gedrag volstrekt onaanvaardbaar te vinden en schakelde de politie in.