KV Oostende huurt Kroatische middenvelder van Manchester City

KV Oostende heeft zich voor komend seizoen versterkt met de Kroaat Ante Palaversa. De negentienjarige verdedigende middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester City. Palaversa vertrekt zondag meteen met KVO mee op oefenstage.

Palaversa doorliep de jeugdrangen van de Kroatische topclub Hajduk Split en debuteerde er als achttienjarige ook in de eerste ploeg. Na amper zes maanden in het eerste elftal stond hij al op de radar van verscheidene Europese topclubs. Het was uiteindelijk Manchester City dat hem in januari 2019 aantrok, maar hem nog zes maanden bij Hajduk liet spelen.

“Hajduk Split wou hem ook komend seizoen nog één jaar langer huren, maar voor zijn ontwikkeling verkiest City de Belgische competitie, die toch hoger staat aangeschreven dan de Kroatische,” legde sportief adviseur Guy Ghysel uit. “De handtekeningen zullen eerstdaags worden gezet, maar de speler bezocht vandaag al de Versluys Arena en trekt morgen mee op zomerstage naar Nederland.”

“Ik ben ervan overtuigd dat deze stap de juiste keuze is,” aldus de jonge middenvelder. “Ik wil nu zo snel mogelijk alles officialiseren en vervolgens aansluiten bij de groep en iedereen leren kennen. De zomerstage die eraan komt, is daar ideaal voor.”

Palaversa is niet het enige nieuwe gezicht dat met KVO op stage trekt. Ook de Senegalees Yaya Sané (29) zal erbij zijn. Op het einde van de stage wordt beslist of deze centrale verdediger een contract krijgt. Sané is een oude bekende van trainer Ingebrigtsen want hij voetbalde jarenlang in de Noorse competitie, bij Bodo/Glimt en Tromsö.