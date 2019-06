Vestiville-ganger dient klacht in voor verkrachting: politie opent onderzoek

Mol / Lommel - De politie van Mol is een onderzoek gestart naar een mogelijk verkrachting in het Sunparks-vakantiepark in Mol. Dat meldt de woordvoerder Robert Lehaen aan VTM Nieuws. Het slachtoffer, een Britse vrouw (21), heeft klacht ingediend tegen onbekenden.

De vrouw verbleef in het vakantiepark. Ze had er een overnachting geboekt in het kader van het afgelaste Vestiville in Lommel. Ondanks de afgelasting van het festival bleven enkele honderden feestvierders alsnog logeren in het park. Het slachtoffer was één van hen. De politie heeft een medisch onderzoek uitgevoerd en neemt de klacht ernstig. De burgemeester van Lommel heeft extra beveiligingsagenten naar het vakantiepark gestuurd.

