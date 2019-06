Spectaculair: gevechtspiloot moet kort na opstijgen snel handelen omdat vogel motorproblemen veroorzaakt

Boven de Indiase luchtmachtbasis in Ambala kwam een piloot van een gevechtsvliegtuig vrijdag flink in de problemen. Kort na opstijgen kampte het toestel met problemen doordat een vogel in de motor was gevlogen. De piloot reageerde gelukkig razendsnel: hij liet zijn extra brandstoftanks en trainingsbommen meteen naar beneden vallen en kon zonder ongelukken landen.

De piloot was normaal gezien van plan om een trainingsmissie af te werken. Volgens de Indiase luchtmacht heeft de man in kwestie de situatie goed ingeschat. Eén van de brandstoftanks kwam echter wel in een woonwijk nabij de luchtmachtbasis terecht. Er vielen geen gewonden.

