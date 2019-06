Clement experimenteert opnieuw, Club Brugge scoort zeven keer tegen Torhout

Club Brugge won zaterdag met sprekend gemak in Torhout tegen de plaatselijke amateurclub. Vorige week negen goals in Heist, nu zeven in Torhout.

Het was tien maanden stil rond Karlo Letica maar sinds afgelopen week weet iedereen weer dat de Kroaat nog altijd bij Club Brugge zit. Ivan Leko zou vorig jaar bij de overgang van de doelman zijn propere handen bevuild hebben. Of Leko of iemand anders al of niet geld heeft gepakt op de keeper, is niet direct de eerste zorg van zijn opvolger Philippe Clement. Die liet Letica vanmiddag in de eerste helft op het kunstgras van de Torhoutse Velodroom starten in een ploeg met overwegend beloften. Mats Rits, ook frequent genoemd als speler op wie Leko zou verdiend hebben, startte met Ruud Vormer op het middenveld. Er waren ook nog Mata en Openda , maar de namen van de De Ketelaere, Voet, Schoonbaert, De Wolf deden minder lichtjes branden.

Toch blijft Club Brugge een razend populair product. Zowat 1500 man was afgezakt naar het snikhete Torhout. De ploeg uit derde amateur met centraal achterin de rijpe dertiger Gunther Vanaudenaerde (ex-Club) had amper twee trainingen in de benen en hapte na twintig minuten al naar adem. Appiah brak dan de ban en vanaf dan ging het makkelijk voor Club. Na een fout op Openda zette Vormer de strafschop om. Torhout geraakte even later zowaar nog even in de buurt van Letica en ene Vanhaecke kon een slordigheidje achterin zelfs afstraffen.

Net als vorige week op Heist kon Club dus de nul niet houden, maar geen conclusies aub. Het nut van dit partijtjes blijft zich beperken tot bezigheidstherapie, vermaak en inloopwerk.

Als er dan toch naar een rode draad moet gezocht worden: De zo vaak geroemde 3-5-2 van Ivan Leko is niet meer. Clement grijpt terug naar de vertrouwde 4-3-3 maar probeerde het in de tweede helft ook nog eens in 4-4-2 met Vossen en Rezaei samen voorin. Het leverde vier goals op na de rust en net als in Heist viel vooral die van lieveling Jelle Vossen in de smaak.

Je eerste voor Club, een pareltje! Maxime De Cuyper krulde zijn eerste heerlijk in de kruising in #TorClu ?? pic.twitter.com/q6R6XNl3Lt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 29 juni 2019

Twee goals kwamen ook tot stand uit stilstaande fases. De Cuyper kreeg bij zijn vrijschop wat hulp van de Torhoutse doelman en Voet scoorde na een corner in de rebound. De jonge centrale verdediger was aan de match begonnen, mocht twintig minuten rusten en na de drinkpauze samen met De Ketelaere weer opdraven. Om maar te zeggen dat het allemaal niet zo nauw werd genomen. Het blijft wachten op transfers maar zondag heeft in het Jan Breydelstadion wel al de fandag plaats, ook dit is vroeger dan ooit.

Club Brugge: Letica (46’ Horvath), Mata (46’ Van Der Brempt), Schoonbaert (68’ Voet), Voet (46’ Kossounou), De Wolf (46’ Luan Peres), Rits (46’ Amrabat), De Ketelaere (Van Den Keybus), Vormer (46’ Rezaei), Openda (46’ Vossen), Ngonge (46’ De Cuyper), Appiah (68’ De Ketelaere)

Doelpunten: 23’ Appiah 0-1, 38’ Vormer (str.) 0-2, 39’ Vanhaecke 1-2, 45’ Openda 1-3, 51’ Vossen 1-4 , 60’ Rezaei 1-5, 75’ De Cuyper 1-6, 78’ Voet 1-7