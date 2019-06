KV Mechelen wint vlot van Thes

Voetballen onder een loden zon bij 35 graden. Gezond is het niet. Goed voor de spektakelwaarde evenmin. Na 120 minuten (2 helften van een uur) huffen en puffen eindigde Thes Sport - KV Mechelen op een 0-3 overwinning voor de bezoekers.

Verrips (knie), Storm (bil), Van Damme (buikspieren) en Mera (transferperikelen, link naar stuk) ontsnapten aan een namiddag in de Kempische bakoven. Vrancken verdeelde de andere 22 spelers op in twee teams die elk één uur Thes mochten bekampen.

Togui breekt ban

Ondanks de drukkende hitte maakte KV in de eerste helft een frissere indruk dan woensdag tegen Eppegem. De Mechelaars - met een goede Coveliers centraal op het middenveld en een bedrijvige Bosiers op links- domineerden de wedstrijd maar misten de scherpte in de zone van de waarheid om het overwicht in goals om te zetten. Op het halfuur miste Schoofs een opgelegde kans op de 0-1. De Limburger passeerde eerst knap de doelman maar maar trapte dan laconiek op de laatste verdediger. Net voor de rust bracht Togui KV verdiend op voorsprong. De Ivoriaan pikte een verre crossbal van Kaya goed mee en knalde de 0-1 hard onder doelman Brugmans binnen. De spits dikt zijn doelpuntentotaal in de voorbereiding daarmee aan tot vijf stuks. Engvall kreeg vanop de strafschopstip nog de kans om de score te verdubbelen voor de pauze maar de poging van de Zweed werd knap uit de hoek gehaald door de Thes-doelman.

Twee assists El Messaoudi

In de tweede helft - met een volledig nieuw elftal bij KV - trof De Camargo al na acht minuten raak. De KV-topschutter van vorig seizoen werd mooi door de buitenspelval geloodst door El Messaoudi en lepelde de bal over Brugmans in doel. Na de 0-2 eiste de hitte zijn tol en daalde de intensiteit van de wedstrijd Op een zeldzame tegenprik kwam Thes dichtbij de aansluitingstreffer: Poel trapte op de lat.

Halverwege de tweede helft kwam KV op 0-3 dankzij de twee uitblinkers van Mechelse kant. El Messaoudi zette Van Keilegom met een subtiel hakje alleen voor doel. De afwerking van de 20-jarige aanvaller (ex-Anderlecht) mocht er zijn. Samen met de zon zakte ook de intensiteit van het duel verder weg. In de laatste twintig minuten was het vooral wachten op het laatste fluitsignaal.

Woensdag speelt KV Mechelen zijn vierde wedstrijd van de oefenaanloop op het veld van KSK Heist (aftrap om 19.30 uur).

Opstellingen en goals

KV Mechelen (1e helft): Castro - Van Cleemput, Peyre, Van Hoorenbeeck, Bijker - Kaya, Schoofs, Coveliers, Bosiers - Engvall, Togui.

KV Mechelen (2e helft): Bouzian - De Bie, Boni, Swinkels, Corryn - Tainmont, Vranckx, El Messaoudi, Zeroual - Van Keilegom, De Camargo.

Doelpunten: 45’ Togui (Kaya) 0-1, 68’ De Camargo (El Messaoudi) 0-2, 93’ Van Keilegom (El Messaoudi) 0-3