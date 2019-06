Beloften Cercle Brugge houden Oostende in bedwang

Na hun openingsmatch tegen ploegen uit lagere reeksen keken Cercle Brugge en KV Oostende mekaar in Damme in de ogen. Ze hielden mekaar in evenwicht met een 1-1-eindstand.

De Bruggelingen wachten nog steeds ongeduldig op een legioen Monegasken maar hun beloften zetten een knappe prestatie neer. KV Oostende heeft zijn kern op een tweetal namen al rond en opende de score in een temporijke match. Vanop links stuurde Ndenbe de bal naar Vandendriessche. KVO’s kapitein knalde het leder tegen de touwen: 0-1. In die eerste helft waren de beste kansen nog voor Bongiovanni (Cercle) en D’Haese (KV Oostende).

De tweede helft was amper één minuut jong of Taravel schoof de gelijkmaker in doel. Met een hoekschop stuurde Hazard het leder voor doel. Deman tikte het ronde ding naar Taravel die via een Oostends been scoorde. Het spel kabbelde lekker verder maar het niveau zakte wel toen ook Cercle aan het uur bijna de hele ploeg verving. Duero (Cercle) en Marina (KV Oostende) benutten hun kans op de winning-goal niet. Een gelijkspel is trouwens een correcte weergave van deze West-Vlaamse derby.

Cercle Brugge: Hubert (46’ Goblet), Decostere (58’ Suffys), Ueda (58’ Cassaert), Taravel (58’ Dekuyper), Bassong (58’ De Wulf), Wackers (58’ Vanhoutte), Hoggas (58’ Deuro), Bongiovanni (58’ Koshi), Vitinho (58’ Somers), De Belder (58’ Klimov), Hazard (58’ Deman; 79’ Broos).

KV Oostende (eerste helft): Dutoit, Milovic, Bataille, Ndenbe, Lombaerts, Vandendriessche, Marquet, D’Haese, Boonen, Morina, Mbye.

KV Oostende (tweede helft): Schelfout, Milovic, Capon, Skulason, Tanghe, Jonckheere, Neto, Boonen (50’ Morina), Güri, Coopman, Canesin.