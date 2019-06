Mathilde en Elisabeth kunnen 600 euro eisen van KLM

Koningin Mathilde (46) en kroonprinses Elisabeth (17) zijn vrijdag met bijna 4 uur vertraging teruggekeerd uit Kenia. Daarvoor kunnen ze met hun tweeën een schadevergoeding van opgeteld 600 euro eisen van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM.

Mathilde en Elisabeth, die drie dagen in Kenia waren geweest op Unicef-missie, zouden vrijdagochtend om half 7 landen op Amsterdam-Schiphol. Maar het vliegtuig van KLM zette pas om half 11 voet aan grond, zo’n vier uur later dan gepland.

KLM laat in een schriftelijke reactie aan onze krant weten dat er een “technisch mankement” aan de Boeing 747-400 was en daardoor niet eerder kon opstijgen vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. “Wij betreuren dit ongemak wat is ontstaan voor alle reizigers aan boord.”

Elisabeth en Mathilde op missie. Foto: Photo News

Op het vliegtuig waren de vierhonderd plaatsen nagenoeg allemaal bezet. De Belgische delegatie, in het spoor van de royals, nam er zo’n dertig van in. Mathilde en Elisabeth hadden paleismedewerkers en bodyguards mee, aangevuld met Unicef-personeel en twaalf journalisten.

Geen overmacht

Volgens EU-wetgeving kunnen reizigers een schadeclaim indienen bij hun luchtvaartmaatschappij als hun vlucht drie uur later dan gepland aankomt. Bij een reisafstand van meer dan 3.500 kilometer, zoals Nairobi-Amsterdam, kunnen ze een compensatie van 300 euro per persoon eisen. Als de aankomsttijd minstens vier uur verlaat is, loopt het bedrag op tot 600 euro.

Onderweg tussen Nairobi en Amsterdam kon de Boeing een beetje tijd inhalen, zodat het “maar” 3 uur en 56 minuten later landde. Vier minuten die het verschil kunnen maken tussen 300 en 600 euro. Reizigers krijgen overigens niet automatisch een schadevergoeding uitgekeerd. Ze moeten zelf de procedure opstarten bij de luchtvaartmaatschappij. Of koningin Mathilde en prinses Elisabeth dat gaan doen, is onduidelijk.

Bij overmacht hebben reizigers sowieso geen recht op een vergoeding. Volgens de Nederlandse Consumentenbond vallen technische mankementen daar niet onder, “alhoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen”.

Elisabeth. Foto: Photo News

Allereerste buitenlandse opdracht

KLM wil zich er nog niet over uitspreken of de schadeclaims effectief worden uitbetaald. Ze zullen “met inachtneming van de geldende richtlijnen en regelgeving worden beoordeeld”.

Maar het bedrijf EUclaim, dat namens reizigers een vergoeding eist voor geannuleerde of vertraagde vluchten, zegt dat KLM wel zal moeten betalen. “Wij zien geen bijzonderheden rond deze vlucht en dus valt dit onder de compensatieregeling uit de EU 261/2014-verordening. Elke passagier kan 300 euro eisen”, meent Hendrik Noorderhaven van EUclaim.

Koningin Mathilde was in Kenia als erevoorzitter van Unicef België. Ze had onaangekondigd en tot grote verrassing van iedereen haar oudste dochter en troonopvolgster Elisabeth meegenomen voor dier allereerste officiële buitenlandse opdracht. Tijdens de reis gaf Mathilde aan dat het “heel intens” was voor Elisabeth, op wie naar eigen zeggen “heel veel indrukken afkwamen”. Bij hun terugkeer werden moeder en dochter en de paleismedewerkers in Amsterdam opgepikt met wagens. De meegereisde pers vloog door naar Brussel met een ander vliegtuig.

Unicef België vindt het jammer dat “deze unieke reis, die voor het overige perfect verlopen is, een beetje in mineur is geëindigd voor de vermoeide delegatieleden”.