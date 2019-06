Eerste burger Patrick Dewael ziet lichtpuntje: “Het stemt me ergens hoopvol dat we zo lang moeten wachten op regionale regeringen”

Tot er een nieuwe regering is, mag Patrick Dewael (Open VLD) zich de eerste burger van het land noemen. Al hoopt hij zelf dat zijn Kamervoorzitterschap niet te lang moet duren, “in het belang van het land”. Het boegbeeld van de liberalen benadrukt dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering moet komen. “PS en N-VA zullen elkaar in de ogen moeten kijken”, zegt hij. “Met veto’s schieten we niets op.”