Op pad met de processierupsvanger: “Het jeukt hard, maar ik werk gewoon door”

Het zijn drukke tijden voor de aannemers die jacht maken op de nesten van processierupsen. Wij gingen op stap met Dirk Van de Velde (42), die bijna letterlijk dag en nacht in de weer is om die vervelende beestjes uit te schakelen. “Ik heb speciaal een buitendouche laten installeren. Ik zou niet willen dat mijn zoontje na mij een bad pakt.”

Als je praat met iemand die in de processierupsensector zit, dan gaat dat steevast met een rotvaart. Want elke minuut telt. Zo is dat ook bij tuinaannemer Dirk Van de Velde uit Pulle. “De vraag ...