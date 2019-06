Beelden opgedoken van voormalige topvoetballer Wesley Sneijder die auto vernielt

Wesley Sneijder - voormalig Nederlands international en ex-speler van onder meer Real Madrid - is zondagnacht aangehouden in Utrecht. Hij wordt ervan beschuldigd een auto te hebben vernield. Een buurtbewoner filmde het vandalisme.

In de video die te zien is op shownieuws.nl is te zien hoe de voetballer op het dak van de auto zit. Nadat hij eerst met zijn voeten op de voorruit schopt, gaat hij later staan op de motorkap van het voertuig. Ook is te zien hoe hij een vrouw kust.

Volgens Shownieuws is er voor 6.000 euro schade aangericht. De entertainmentsite meldt dat er inmiddels een schadevergoeding is betaald en dat de 35-jarige Sneijder weer vrij zou zijn gelaten door de politie.