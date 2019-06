Liever in de cel dan doelloos te blijven rondvaren

Er waren geen handboeien nodig om Carola Rackete (31) vrijdag te arresteren in de haven van Lampedusa. De Duitse kapitein – een ex-Greenpeacer met dreadlocks – wist perfect wat ze deed toen ze haar Sea-Watch 3 de dagen ervoor illegaal die richting uitvaarde, fijntjes voorbij de pogingen van de kustwacht om haar tegen te houden. “Ik ga aan wal”, reageerde ze op de oproep van de politie om ‘hun’ zee te verlaten. “Uit noodzaak. Jullie falen in jullie bevoegdheid om een veilige haven te voorzien voor de mensen die ik heb gered.” Aan boord: veertig oververmoeide, getraumatiseerde Afrikaanse migranten. “Ik weet dat het riskant is, maar alleen zo kan ik mogelijke schade of letsels vermijden. Ik heb beslist om de haven, die ’s nachts vrij is, binnen te gaan.”

Daarmee komt een einde aan een krachttoer van twee weken: een impasse tussen de Italiaanse autoriteiten en Sea-Watch, een ngo die reddingsoperaties uitvoert in de Middellandse Zee. Op 12 juni had die 53 migranten uit een rubberboot geplukt voor de Libische kust. Dertien van hen, onder wie twee zwangere vrouwen, twee zieke mannen en drie minderjarigen, mochten wél aan wal in Lampedusa. Voor de rest bleef de haven dicht. Op vrijdag zouden Finland, Frankrijk, Duitsland, luxemburg en Portugal zich bereidwillig getoond hebben om de migranten op te vangen, maar zonder expliciete info over onder andere cijfers en middelen wou Italië het schip niet binnenlaten. Tot kapitein Rackete vrijdag dan maar zélf de knoop doorhakte.

“Trots op onze kapitein”

“We zijn trots op onze kapitein, ze heeft juist gehandeld”, reageerde Sea-Watch-bestuurder Johannes Bayer op Twitter. “Ze heeft de wet van de zee gehandhaafd en mensen in veiligheid gebracht.” Op het officiële account van de organisatie verscheen dezelfde boodschap: “Het is bijna zestig uur geleden dat we de noodtoestand uitriepen. Niemand luisterde. Niemand nam zijn verantwoordelijkheid. Nogmaals: het is aan ons, aan kapitein Carola Rackete en haar bemanning, om de veertig mensen in veiligheid te brengen.”

Italiaans minister van Binnenlandse Zaken, de extreemrechtse Matteo ‘Il Capitano’ Salvini – populair geworden door zijn harde lijn tegen migranten en het sluiten van de havens voor reddingsvloten – reageerde minder positief. “Solidariteit met de vrouwen en de mannen van de politiemacht en de Guardia di Finanza specifiek, gezien ze enkele uren geleden nog hun leven riskeerden voor de criminele keuze van Sea-Watch”, tweette hij.

Rackete zou drie tot tien jaar cel riskeren omdat ze weerstand bood tegen een oorlogsschip. Het parket plaatste haar onder huisarrest. Haar schip werd bij aankomst in beslag genomen. Wat er met de migranten zelf moet gebeuren, is nog onduidelijk.