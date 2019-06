Het is officieel heet

“Er is officieel sprake van een hittegolf in ons land”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Een hittegolf is een periode met minstens vijf opeenvolgende dagen met ten minste 25 graden, waarvan minstens drie dagen 30 graden of meer. De hittegolf is zondag begonnen en eindigt pas op de eerste dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden ligt.” Dehenauw gelooft dat dat maandag of dinsdag zal gebeuren. “We verwachten dan 23 of 24 graden. Voor de rest van de week voorspellen we temperaturen tussen 20 en 25 graden. Het worden zeker geen slechte dagen. Het blijft droog en meestal zonnig.”

29 juni 2019 gaat trouwens, met 32,6 graden in Ukkel, de geschiedenis in als de warmste junidag sinds het begin van de Belgische weerwaarnemingen. Het was ook de warmste dag van het jaar. In Schaffen bij Diest werd zelfs 33,4 graden genoteerd. “Al stond dat record voor juni niet scherp”, schreef weerman Frank Deboosere op zijn Twitteraccount. Hij noteert gemiddeld vier van zulke tropische dagen (met temperaturen boven de 30 graden) per jaar in Ukkel. Ook op de meeste plaatsen aan de kust werden zaterdag temperaturen boven de 30 graden gemeten. Zelfs op het strand voelden de zonnebaders geen verkoeling door een zeebries.

In Gent, Destelbergen en Moerkerke werd ook de ozonnorm overschreden. Dat is het gevolg van de combinatie van luchtvervuiling met het zonnige en warme weer.

Elders in Europa

David Dehenauw Weerman “Vanaf maandag, ten laatste dinsdag,voorspellen we temperaturen tussen 20 en 25 graden.”

In Frankrijk sneuvelde vrijdag al het warmterecord. In Villevieille, in het departement Gard, werd een temperatuur van 45,1 graden geregistreerd. Daarmee sprong de temperatuur in Frankrijk voor de eerste keer over de kaap van 45 graden. Volgens Dehenauw mogen ze in Spanje en Frankrijk vandaag nog altijd temperaturen boven de 40 graden verwachten. Maar begin volgende week zullen ook daar de temperaturen iets zakken. “Woensdag wordt het in het zuiden van Frankrijk maar 32 graden. Ook in Spanje zullen de temperaturen maandag en dinsdag op de meeste plaatsen zakken naar 30 en 35 graden.”