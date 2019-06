“Redden wat er te redden valt, voor de curator komt”

Onderzoeksrechter beslist vandaag over verdere aanhouding organisatoren

Festivalgangers dienen klacht in na verkrachting

Hoe vind je het hier? “Net Tsjernobyl zonder de straling”, probeert festivalganger Bjorn uit Genk het desolate landschap te omschrijven met een grapje. Hij zit samen met zijn maat Peter onder een parasolletje tussen de aan- en afrijdende vrachtwagens. “We zouden hier als vrijwilligers de frontstage doen. Tussen de security en het volk. Ik had er geen goed oog in. Er was gewoon nog te veel werk om alles klaar te krijgen. Heel spijtig. Nochtans had het een prachtig festival kunnen worden: veel volk uit het buitenland, met prachtige vrouwen. Topmuziek. Maar ze waren niet klaar. Ik heb die Engelse organisator nog gezien voor hij opgepakt werd. Die zag de wereld passeren hoor.”

Via influencers

Freek en Pieter, twee Nederlandse werkmannen zijn intussen bezig met het demonteren van het podiumlicht. “Dit festival is een klucht. Onze baas is een van de mensen die valse betalingsbewijzen gekregen heeft. Uiteindelijk is alles betaald, hoor. Maar netjes liep het niet.”

Even verderop, in de schaduw van een toiletbox, wachten Pilar (22) en Claudia (21) uit Madrid op de lift van een vriend die vanuit Eindhoven moet komen. “Het was zo’n prachtige affiche, we wilden dit zo graag meemaken. En nu is alles om zeep. We zijn allebei minstens driehonderd euro kwijt.” “Volgens ons hebben de organisatoren het wat te groots aangepakt”, zegt Pilar. “Ik studeer marketing en zag al die reclame op sociale media via influencers. Dat moet handenvol geld gekost hebben. Onze centen zullen we wel niet terug zien. En ik had er zo hard voor gewerkt.”

Dode kakkerlak

Verschillende buitenlandse festivalgangers hadden een VIP-arrangement geboekt waarbij ze een huisje huurden bij Sunparks in Mol. Daar werd gisteravond nog duchtig gefeest. “Wij zouden hier komen werken. We zijn geen geld kwijt en gaan er dus niet om huilen”, klinkt het bij een bende jonge vrouwen. Twee huisjes verder zitten de Canadese Jessy (36) en Britney (32) in zak en as. “Twee vliegtuigen, twee treinen, een taxi en 24 uur onderweg om dan te horen dat er geen festival is. Dan is er ook dat huisje… Is dat de ‘Villionaire Suite’ die ze beloofd hadden? Ik heb net een kakkerlak doodgetrapt op de trap. Er is geen airco of toiletpapier. Gezellig.”

Jessy (36) en Britney (32) uit Canada. “Dit is de laatste keer dat we naar België komen. Echt, dit land is voor ons een no-go zone.” Jan Van der Perre

“We betaalden 945 euro voor het huisje dat normaal 200 euro kost en 900 euro voor de VIP-tickets en dan nog handenvol geld voor de reis en zo. We voelen ons rot. Dit is de laatste keer dat we naar België komen. Echt, dit land is voor ons een no-go zone geworden.”

Ook de organisatoren moeten niet op al te veel compassie rekenen. “Wat er precies gebeurd is? Wel ze zijn met ons geld aan de haal gegaan, dat is er gebeurd. Die oplichters gaan het mogen terugbetalen, hoor.”