Mathilde en Elisabeth kunnen geld van KLM eisen

Koningin Mathilde (46) en kroonprinses Elisabeth (17) zijn vrijdag met bijna 4 uur vertraging teruggekeerd uit Kenia. Daarvoor kunnen ze samen een schadevergoeding van opgeteld 600 euro eisen van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM.

Mathilde en Elisabeth, die drie dagen in Kenia waren geweest op Unicef-missie, zouden vrijdagochtend om half 7 landen op Amsterdam-Schiphol. Maar het vliegtuig van KLM zette pas ietsje voor half 11 voet aan grond, nét geen vier uur later dan gepland.

Volgens de EU-wetgeving kunnen reizigers een schadeclaim indienen bij hun luchtvaartmaatschappij als hun vlucht drie uur later dan gepland aankomt. Bij een reisafstand van meer dan 3.500 kilometer, zoals Nairobi-Amsterdam, kunnen ze een compensatie van 300 euro per persoon eisen. Als de aankomsttijd minstens vier uur verlaat is, loopt het bedrag op tot 600 euro.

KLM laat in een schriftelijke reactie aan onze krant weten dat er een “technisch mankement” aan de Boeing 747-400 was en ze daardoor niet eerder konden opstijgen vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. “Wij betreuren dit ongemak.”(dhs)