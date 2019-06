Zwangere vrouw doodgestoken in zuiden van Londen, kind ter plekke geboren

Een 26-jarige vrouw die naar schatting acht maanden zwanger was, is zaterdag neergestoken in het zuiden van Londen. Dat meldt de politie.

“Haar kind werd op de plaats van het incident nog ter wereld gebracht voor het naar het ziekenhuis werd gebracht”, aldus de Londense politie in een statement. De baby zou in kritieke toestand verkeren. De vrouw is neergestoken in een woning in Croydon en stierf ter plekke. De politie wacht nog op de formele identificatie van het slachtoffer door een naaste.

Een 37-jarige man is op opgepakt op verdenking van moord en is in hechtenis geplaatst, aldus de politie nog. “Dit is een verschrikkelijk incident waarbij een jonge moeder gestorven is en haar kind in kritieke toestand is”, aldus Mick Norman van de politie. Hij voegde eraan toe dat uit het onderzoek moet blijken “wat precies tot deze tragische omstandigheden heeft geleid”. “We doen er alles aan om de feiten vast te stellen.”

“Geweld tegen vrouwen heeft geen plaats in onze stad, en vreselijke moorden thuis, zoals hier, tonen aan op welke schaal de problemen zich voordoen”, reageerde Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, op Twitter.