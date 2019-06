Hittegolf teistert Zuid-Frankrijk: bosbranden leggen honderden hectaren in de as, brandstichter opgepakt

In het zuiden van Frankrijk hebben natuurbranden verschillende huizen en honderden hectaren land in as gelegd. Het land gaat al enkele dagen gebukt onder een uitzonderlijke hittegolf.

Er zijn branden in het zuidelijke departement Gard, een regio waar de temperaturen stegen tot 45 graden en er amper regen viel. Volgens Franse media zijn zeker tien huizen in Gard beschadigd of volledig vernield.

Meer dan 550 hectaren land zijn afgebrand, bericht radiozender France Blue. Vijftien brandweermannen en zes politieagenten werden getroffen door een hitteberoerte en een man verbrandde zijn arm in het vuur in de stad Vauvert.

Foto: AFP

Hoogste temperatuur ooit

Vrijdag werd in Frankrijk nog de hoogste temperatuur ooit gemeten. Rond 16.00 uur werd in Gallargues-le-Montueux (Gard) een temperatuur van 45,9 graden Celsius geregistreerd, waardoor het vorige warmterecord van 44,1 graden uit 2003 werd verpulverd. Op zo’n dertig kilometer van het dorp werden zaterdag zo’n 700 brandweerlieden ingezet om een grote brand te bestrijden.

In de gemeente Quissac is een man opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt verschillende kleine branden te hebben aangestoken. De vermeende brandstichter is al bekend bij de politie voor gelijkaardige feiten. Hij is overbracht naar een psychiatrisch ziekenhuis en er is een onderzoek geopend.

Zeker vier mensen kwamen in Frankrijk al om door de uitzonderlijke hitte.

Foto: AFP

Foto: AFP