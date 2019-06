Britse Brexit-onderhandelaar stapt op

De belangrijkste Britse Brexit-onderhandelaar Olly Robbins zal opstappen als er een nieuwe premier is aangesteld. Dat bericht The Sunday Times.

Robbins werd zwaar bekritiseerd door voorstanders van de Brexit omdat hij premier Theresa May had geholpen bij de onderhandelingen over de deal, die tot drie keer toe is verworpen in het parlement.

May zal opgevolgd worden door minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt of de voormalige buitenlandminister Boris Johnson. Die laatste is de topfavoriet en is volgens ‘The Mail on Sunday’ al een transitieteam aan het samenstellen, dat voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en EU-onderhandelaar Michel Barnier zo snel mogelijk zal uitnodigen om de Brexit-onderhandelingen te heropenen.