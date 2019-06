Vijf doden en honderden gewonden bij hevige overstromingen in Siberië

Hevige overstromingen in Siberië hebben het leven gekost aan vijf mensen, onder wie ook één kind. Dat heeft het Russische ministerie voor Noodtoestanden zaterdag meegedeeld. Er raakten ongeveer 350 mensen gewond, zegt het ministerie nog. Zowat honderd van hen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis.

Als gevolg van de hevige regenval in de oblast Irkoetsk werd een vijftigtal dorpen getroffen door overstromingen. Meer dan vierduizend gebouwen werden beschadigd of vernield. Ook heel wat bruggen en wegen liepen grote schade op. Het ministerie waarschuwt dat er nog meer regen op komst is, waardoor de toestand nog kan verslechteren. Op verschillende plaatsen is de noodtoestand uitgeroepen.

President Vladimir Poetin heeft op de terugweg van de G20-top in het Japanse Osaka een tussenstop gemaakt in de getroffen regio. Hij droeg de lokale autoriteiten op om dringende hulp te voorzien. De Russische leider vroeg daarnaast aan de lokale handelaars om niet te profiteren van de situatie door de prijzen voor voeding op te trekken.

Volgens Poetin moet de heropbouw zo snel mogelijk opgestart worden aangezien de zomer in Siberië zeer kort is en de winter lang en streng.