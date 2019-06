Antwerp-aanvaller vindt nieuwe club in het Midden-Oosten

Owusu zette er namelijk zijn krabbel onder een contract bij Ajman Club, een team uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Ajman sign with Ghana striker William Osso



The management of the Ajman club managed to bring Ghanaian William Osso (29 years) to his ranks from the Royal Antwerp Antwerp in the preparations for the Orange Castle for the sports season 2019-2020. pic.twitter.com/dHwyEvDsTY