Mexico dankzij Guillermo Ochoa naar halve finales Gold Cup, Haïti schakelt Canada uit ondanks scorende Jonathan David

Mexico heeft zich zaterdag met heel wat moeite ten koste van Costa Rica geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Na verlengingen haalden de Mexicanen het met 5-4 in de strafschoppenreeks. Standard-doelman Guillermo Ochoa had een groot aandeel in de kwalificatie, hij pakte uit met een uitstekende save bij de penalty van Keysher Fuller. Bij de laatste vier neemt Mexico het op tegen Haïti, dat Canada met 3-2 uitschakelde.

Mexico opende de score in de 44e minuut via Raul Jiménez. Zeven minuten na de pauze hing Bryan Ruiz (ex-AA Gent) de bordjes in evenwicht vanaf de strafschopstip. Aan de score veranderde er niets meer, ook niet in de verlengingen. De penaltyreeks begon slecht voor de Mexicanen, Raul Jiménez miste. Maar Randall Leal besloot ver naast bij de derde strafschop voor Costa Rica. Uiteindelijk ontpopte Ochoa zich tot held van de avond door de penalty van Fuller te stoppen. Oscar Duarte (ex-Club Brugge) speelde de hele wedstrijd voor Costa Rica, hij zette ook een strafschop om. Ruiz werd in de 111e minuut naar de kant gehaald.

Foto: AP

Haïti ging in zijn kwartfinale tegen Canada slecht van start. Nog voor het halfuur stond het 0-2 in het voordeel van de Canadezen na treffers van Jonathan David (18.), de zesde goal op dit toernooi van de AA Gent-aanvaller, en Lucas Cavallini (28.). In de tweede helft profiteerde Haïti van de defensieve onzekerheid bij Canada. Duckens Nazon, op de loonlijst bij STVV, lukte de aansluitingstreffer in de 50e minuut. Hervé Bazile (70., pen) en Wilde-Donald Guerrier (76.) bezorgden Haïti uiteindelijk het ticket voor de halve finales.