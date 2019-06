Applaus en cadeautjes voor Meghan en prins Harry op allereerste Amerikaanse honkbalwedstrijd op Britse bodem

Prins Harry en Meghan Markle bezochten zaterdag het London Stadium voor een historische dag: de allereerste Amerikaanse honkbalwedstrijd op Brits grondgebied. De hertogin van Sussex kreeg van beide teams schattige cadeautjes, maar prins Harry had duidelijk een voorkeur voor een bepaald team. Het koppel straalde dan ook toen ze een gepersonaliseerd, piepklein truitje van de New York Yankees kregen voor hun zoontje Archie.

Het was al aangekondigd dat prins Harry de wedstrijd zou bijwonen, maar het was een verrassing dat zijn echtgenote uiteindelijk ook van de partij was. Ze werden vergezeld door leden van de Invictus Games Foundation, de liefdadigheidsinstelling van prins Harry.

Het was de allereerste keer dat er een wedstrijd van de Amerikaanse Major League Baseball op Britse bodem werd uitgevochten. De organisators van de liga willen de sport promoten in Europa tijdens een driedaags festival dat in het teken staat van de Amerikaanse cultuur.

