Nooit méér rolstoelgebruikers op Rock Werchter dan dit jaar: “Toen de subsidies wegvielen, was Herman Schueremans de eerste die me belde”

De rolstoelpodia op Rock Werchter, van waarop andersvaliden een beter zicht hebben op de artiesten die optreden, zitten dit jaar opvallend vol. Een recordaantal rolstoelgebruikers diende een aanvraag in om er gebruik van te maken. “De stijgende lijn blijft elk jaar maar omhoog gaan”, zegt Bart Parmentier van Inter, de organisatie die evenementen toegankelijker maakt. “En het is fijn om te zien dat festivals zelf ook actief meewerken.”

De uitgestrekte festivalweide van Rock Werchter telt dit jaar traditiegetrouw drie rolstoelpodia. Zowel aan het hoofdpodium, in KluB C als The Barn hebben andersvaliden vanop een verhoogd platform een ...