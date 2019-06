PVDA-parlementslid verbolgen over eigen loonbriefje: “14.000 euro verdiend zonder iets gedaan te hebben”

Jan Busselen (links) was verbaasd over zijn niet onaardige loonbriefje. Foto: Photo News, Facebook

Brussel - De regeringsvorming moet op alle Belgische niveaus nog een versnelling hoger schakelen, maar de verschillende parlementen beginnen stilaan hun werking. Zo kreeg Brussels parlementslid Jan Busselen (PVDA) op een week tijd al zijn loon voor juni en juli gestort. Tot ergernis van Busselen zelf, die niet kan begrijpen dat hij “al 14.000 euro heeft verdiend zonder iets gedaan te hebben”.

“Als Brussels parlementslid en fractievoorzitter kreeg ik een week na de eedaflegging een loon van 7.400 euro netto gestort. Zonder enige commissie of plenaire vergadering te hebben bijgewoond, want er is nog geen Brusselse regering”, schrijft Busselen op Facebook. “En vandaag, zeven dagen later, werd dat loon alweer gestort! (Loon juli.) Alle parlementsleden hebben dus al tussen de 10.000 en 14.000 euro verdiend zonder iets gedaan te hebben.”

“Wetende dat de werknemers van de Brusselse ziekenhuizen, van de brandweer, de OCMW’s en andere publieke diensten de afgelopen zes maanden allemaal al actie hebben gevoerd voor betere lonen en betere werkomstandigheden...en aan de andere kant een hoop verkozenen al zoveel loon krijgen toegestopt zonder ook maar iets te hebben verwezenlijkt. Dat is echt niet normaal”, aldus Busselen.

De PDVA is al langer voorstander van een halvering van de parlementaire lonen. “Daar zullen ze echt geen boterham minder van eten”, aldus Busselen over zijn collega’s van andere partijen. “En zelf blijven we werken aan een normaal loon van 2.000 euro per maand. #authentieklinks”, verwijst de man naar het beleid van de PVDA om mandatarissen een (groot) deel van hun loon aan de partijwerking te laten doorstorten.