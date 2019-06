Vrijwilligers van bij ons wassen haren van vluchtelingen in Duinkerke: “We brengen niet alleen materiaal, maar ook menselijkheid”

Heuvelland / Poperinge / Ieper - Zeven mensen uit Heuvelland, Poperinge en Ieper trokken zaterdag van de Westhoek naar Duinkerke om de vluchtelingen in de bossen een hart onder de riem te steken en te bevoorraden met water, voeding en allerlei spullen. Ze dronken samen thee rond het kampvuur in de vluchtelingenkampen, speelden partijtjes tafelvoetbal en wasten de haren van jong en oud.

De jongste vrijwilliger is Josse Libbrecht (20) uit het Heuvellandse Westouter. “Deze mensen hebben niks en bestaan officieel niet in dit land. De Franse ordediensten houden gemiddeld twee keer per week razzia’s in de kampen om hen weg te jagen: ze scheuren de slaapzakken, maken de tenten kapot en steken de rest in brand. Deze mensen zijn niet te ontmoedigen en moeten telkens opnieuw beginnen. Ze zijn hier dus sowieso, of ik hen eten kom geven of niet. Het verschil: ze hebben nu minder honger.”

Foto: Thijs Pattyn

Volgens Libbrecht is niks doen is dus geen optie: “Het is ondertussen de vierde keer dat ik hier kom. We brengen niet alleen materiaal, maar ook menselijkheid. Die mensen zijn heel dankbaar en ontvangen ons met open armen. Ze maakten thee voor ons en vertellen hun verhaal rond het kampvuur. Een jongeman is bijvoorbeeld al van zijn veertiende op de vlucht, hij is nu 24.”

De humanitaire hulp wordt gecoördineerd via de Facebookgroep ‘Allemaal Mensen’. In enkele weken tijd werden maar liefst 2.000 paar sokken ingezameld. “Werkelijk voor alles hangen zij af van anderen”, klinkt het bij de vrijwilligers. “We weten geen oplossing voor het probleem, maar vanuit de politiek wordt het niet menselijk benaderd.”

Met hun bezoekjes en hulp proberen de vrijwilligers om de vluchtelingen hun menselijkheid terug te geven. “Naast het geven van spullen proberen we hen een leuke tijd te bezorgen: ze ontdekken muziekinstrumenten, douchen zich voor het eerst in maanden en de kinderen amuseren zich met het meegebrachte speelgoed.”