Schokkende foto: vogel voedert jong sigarettenpeuk

Een vogel die zijn jong een sigarettenpeuk voederde op een Amerikaans strand verovert dezer dagen wereldwijd de sociale media. Een amateurfotografe verbindt een oproep aan het schokkende beeld dat ze maakte.

Amateurfotografe Karen Catbird deelde afgelopen zondag op Facebook het beeld van een volwassen Amerikaanse schaarbek die zijn jong op een strand in Florida een sigarettenpeuk voederde. “Deze vogels schuimen het strand af met hun bek open, en zien zo niet altijd wat ze oppikken. Deze ouder moet de peuk in ondiep water hebben gevonden”, legt ze uit.

Een praktijk waar Catbird geen begrip voor kan opbrengen. “Mensen gaan tegenwoordig nergens meer heen zonder hun smartphone, maar ze doen blijkbaar geen enkele moeite om ook iets kleins mee te nemen om hun peuken in te doen. Hoog tijd dat we onze stranden opruimen, en stoppen ze te gebruiken als één grote asbak. Als je rookt, laat dan aub je peuken niet achter”, schreef ze. Honderden mensen reageerden verontwaardigd door het tafereel dat Catbird fotografeerde, en steunen haar oproep.

Sigarettenfilters bevatten acrylacetaat, een kunststof die heel langzaam afgebroken wordt door de natuur. Onderzoek wees vorig jaar nog uit dat de helft van alle zwerfvuil in België uit sigarettenpeuken bestaat. “Op sommige plekken loopt dat aandeel op tot 68 procent, zoals in winkel-wandelstraten, aan bushokjes of ook het strand,” liet afvalverwerkingsmaatschappij OVAM toen weten.