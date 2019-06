Aanstokers van vechtpartij in Lubbeek nog niet bekend

Lubbeek - De aanstokers van de vechtpartij in Lindenbos in Linden (Lubbeek) in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn nog niet bekend. De verklaringen van de betrokkenen brachten nog geen duidelijkheid over het precieze aandeel van de twee groepjes rivaliserende jongeren. Dat meldt het parket van Leuven zondag.

In Lindenbos in Linden, deelgemeente van Lubbeek in Vlaams-Brabant, kwam het in de nacht van vrijdag op zaterdag tot een zware vechtpartij tussen jongeren uit Leuven en Lubbeek. “Daarbij waren zowel meerderjarigen als minderjarigen betrokken”, zegt Sarah Callewaert, woordvoerster van het parket van Leuven. “Een groepje van tien jongeren ging de strijd aan met een groepje van veertien.”

Callewaert bevestigt dat er verschillende arrestaties waren. “Na verhoor mochten alle betrokkenen beschikken. De parketmagistraat oordeelde dat verdere voorleidingen niet nodig waren. De verhoren hebben nog niet geleid tot meer duidelijkheid. Uit de verklaringen kunnen we nog niet afleiden wie slachtoffer is dan wel verdachte of beide. Strafrechtelijk gevolg hangt af van het verder onderzoek, onder meer naar uitlokking van de vechtpartij.”