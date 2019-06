Saudi-Arabië onderschept twee drones van Jemenitische rebellen

Saudi-Arabië zegt dat het zaterdag twee drones van Jemenitische Houthi-rebellen heeft onderschept en vernietigd. De drones werden vanuit Jemen naar doelwitten in het zuidwesten van Saudi-Arabië gestuurd, zo zegt het regime in Riyad zondag.

Turki al-Malki, een woordvoerder van de door Saudi-Arabië geleide coalitie in Jemen, zegt dat één drone zaterdagavond naar de residentiële regio Asir werd gestuurd. De andere drone werd onderschept boven de stad Jizan. Er is geen sprake van schade of gewonden. De zender al-Masirah, die aan de kant staat van de sjiitische Houthi’s, vermeldt dat de rebellen met drones aanvallen hebben uitgevoerd op de luchthavens van Abha en Jizan in Saudi-Arabië.

De Houthi-rebellen maken al lange tijd gebruik van kleinere drones, die ook als speelgoed verkocht worden. Maar sinds enkele maanden beschikken ze ook over grotere modellen, die volgens de VN een bereik van 1.500 kilometer hebben en snelheden tot 250 kilometer per uur kunnen halen. Dat betekent dat ook de hoofdsteden van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bereikt kunnen worden.

Het soennitische Saudi-Arabië leidt sinds 2015 in Jemen een militaire campagne tegen de sjiitische Houthi’s, die gesteund worden door Iran. De Houthi’s controleren de hoofdstad Sanaa en andere delen van het arme land, en de Saudi’s vrezen dat ze Iran een voet aan de grond zullen bezorgen op het Arabische schiereiland.