Bestuurder in levensgevaar na missen van bocht op rond punt in hartje Brussel

Brussel - Op het ronde punt Louiza in het hartje van Brussel heeft zich zondagochtend omstreeks 7.15 uur een ongeval voorgedaan met een wagen die zijn bocht heeft gemist. De bestuurder van het voertuig werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Onaangepaste snelheid zou aan de oorzaak van het ongeval gelegen hebben.

De bestuurder van het voertuig, een BMW met Franse nummerplaat, heeft zijn bocht bij het aansnijden van het rondpunt aan de Louizalaan volledig gemist en kwam zo op het voetpad terecht. De materiële schade is groot, want het voertuig nam verschillende verkeerspaaltjes mee. Er werden geen voetgangers aangereden, maar er werd wel nog een ander voertuig geraakt. Daarbij raakte niemand gewond.

“Het is de bestuurder van het voertuig die in levensgevaar is. De persoon is zelf nog uit zijn voertuig geraakt, maar heeft dan het bewustzijn verloren”, vertelt Olivier Slosse, woordvoerder van de politie Brussel-Hoofdstad Elsene. De bestuurder werd afgevoerd naar het ziekenhuis en daar wordt geprobeerd om zijn toestand stabiel te krijgen. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk.