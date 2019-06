Hoe Vestiville dankzij Instagram een eigen leven ging leiden

Lommel -

Burgemeester Bob Nijs van Lommel trok vrijdag de stekker uit Vestiville, net op het moment dat normaal gezien de deuren van dat overambitieuze festival moesten openen. Om veiligheidsredenen, zo luidde de officiële uitleg. Maar wie het evenement achter de schermen volgde, wist dat het vroeg of laat in elkaar kon klappen, ondanks een ongezien marketingoffensief op Instagram. Een achtergrondverhaal over Vestiville, het festival dat naar de hemel reikte maar ongenadig van zijn wolk donderde.