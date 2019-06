Koehandel op het hoogste niveau: “Weber trekt kandidatuur als voorzitter van Europese Commissie in, mits voorwaarden”

Manfred Weber is niet langer kandidaat om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van bronnen uit de omgeving van de Duitser. De EVP, de partij van Weber, zou wel enkele forse voorwaarden stellen in ruil voor het intrekken van de kandidatuur van haar spitzenkandidaat.

De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie komen zondagavond in Brussel bijeen om te proberen een doorbraak te forceren over een reeks topbenoemingen bij de EU, nadat dat niet lukte op de traditionele zomertop van donderdag en vrijdag 20 en 21 juni. Weber zou daarbij niet langer kandidaat zijn: de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou er na overleg met de andere Europese leiders op de G20-top in het Japanse Osaka mee ingestemd hebben om afstand te doen van haar kandidaat.

Koehandel

Weber zou wel als voorwaarde hebben gesteld dat hij woensdag tot voorzitter van het Europees Parlement wordt verkozen. Daarvoor heeft de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, de steun van de sociaaldemocratische en liberale fracties nodig. Ook de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt heeft de ambitie om parlementsvoorzitter te worden.

Als Weber zich terugtrekt, rijst de vraag of de spitzenkandidaat van de sociaaldemocraten, de Nederlander Frans Timmermans, wel voldoende steun krijgt in de Europese Raad en het Europees Parlement. Bronnen bij de onderhandelaars zeggen dat de EVP Timmermans enkel zou willen steunen in ruil voor enerzijds het parlementsvoorzitterschap (voor Weber) én het voorzitterschap van de Europese Raad.

Margrethe Vestager, de Deense Eurocommissaris die de liberalen naar voor schoven als commissievoorzitter, zou dan vicevoorzitter van de Europese Commissie worden. Voor de post van Hoge Vertegenwoordiger, de Europese buitenlandminister zeg maar, wordt dan weer de Bulgaarse Kristalina Georgieva genoemd, lid van de EVP. De Fransen zouden dan weer met deze verdeling instemmen omdat het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank dan naar een Fransman zou gaan.

Liberaal protest

Maar de liberalen zouden niet akkoord gaan met dat scenario, omdat zij het voorzitterschap van de raad claimen. De naam van de Belgische premier Charles Michel wordt daarbij genoemd.

De puzzel lijkt dus nog lang niet gelegd. De Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije) kanten zich tegen Timmermans. Zij zouden Michel Barnier, de Franse Brexit-onderhandelaar en lid van de EVP, steunen. Duitsland is echter tegen Barnier, omdat Frankrijk de kandidatuur van Manfred Weber gekelderd heeft.