Nederlandse organisator van Vestiville wordt aangehouden voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting

Lommel - De Nederlandse organisator van het geflopte festival Vestiville in Lommel wordt aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Hasselt zondagmiddag beslist, en werd aan onze redactie bevestigd door zijn advocate Joke Feytons.

Ravuth Ty, een Nederlander van Cambodjaanse afkomst, had volgens zijn advocate geen slechte bedoelingen. “Hij wou enkel een festival organiseren”, aldus Joke Feyntons. Het parket ziet het echter anders, en beticht de man van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Zo zou leveranciers van het festival met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s. De onderzoeksrechter in Hasselt besliste daarom om de man na verhoor aan te houden.

De onderzoeksrechter beslist later vandaag of ook de twee zakenpartners van Ty aangehouden worden. Het gaat om Aymira Ty, de zus van Ravuth, en zijn Britse zakenpartner Nik Chawda. De voorleiding van die laatste werd zondag onderbroken wegens een verzoek tot bijkomend onderzoek. De voorleiding van Aymira Ty is nog bezig.

Vestiville met op de affiche grote namen uit de internationale urban dance-wereld startte vrijdag onder een uiterst ongunstig gesternte. Uiteindelijk hakte burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) de knoop door en besliste hij dat het festival op de Balendijk niet zou plaatsvinden omdat de veiligheid op het festival niet gegarandeerd kon worden. In de loop van vrijdagnamiddag maakte Amerikaanse headliner A$AP Rocky al bekend dat hij zijn optreden in Lommel annuleerde. Festivalgangers stonden vrijdag ook urenlang te wachten voor de toegangen van de festivalweide, maar die bleven dicht, waarna er chaos ontstond.

