Renners en publiek dolblij met start in hartje Gent: “Schoon starten hier onder de schaapstal”

Gent - Laaiend enthousiast waren de renners èn de supporters over de zonnige start van het BK zondagmiddag aan het Gentse Stadhuis. Het Drongen van Walter Godefroot was al vroeg in de ochtend in volle kermissfeer om de renners te ontvangen.

Het was de sfeer van de grote dagen zondagochtend in de Kuip van Gent: de Belgische kampioenschappen wielrennen voor vrouwen en voor mannen vertrokken aan het Stadhuis. Daarvoor was het rennertjes kijken op de Vrijdagmarkt, waar de immense rennersbussen stonden. Vooral Lotto Soudal, de ploeg van Drongenaar Tiesj Benoot, en die van Quickstep (met o.m. Iljo Keisse) waren druk omringd.

Van de Vrijdagmarkt reden de renners naar de Stadshal om er het startblad te tekenen. De grote favorieten als Wout Van Aert en Remco Evenepoel, maar ook de Gentenaars werden er luid toegejuicht. Toen thuisrenner Iljo Keisse zijn opwachting maakte, klonk het “Iljo, Iljo, Iljo” als bij zijn grootste gloriedagen in het Kuipke. Ook Edward Theuns voelde er zich thuis: “Het is schoon starten hier onder de schaapstal. Ik ken dat hier, want we spreken hier altijd af met onze trainingsmaten”, zei die.Il

Iljo Keisse

Drongenaar Etienne Ghijs (68) was een van de vele toeschouwers die zichtbaar genoot: hij is zelf een verwoed fietser en gaat ook graag vaak naar de koers. “Ik denk dat het veertig jaar geleden is dat er nog eens een koers in het centrum vertrok. “Ik herinner me nog dat de Omloop, of was het Gent-Wevelgem, vroeger aan het Sint-Baafsplein vertrok. Is dat nu niet fantastisch hier?”

Zoon Laurent beaamt het. “Enkel jammer dat hier geen drankstalletjes zijn”, vond hij.

Vader en zoon Ghijs

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) toonde zich bijzonder tevreden over het vlotte verloop. “Is het niet schoon hier, zo’n koers onder het Belfort?” zei hij keer op keer tegen al wie zijn mening vroeg. Walter Godefroot was ook van de partij, en genoot er zichtbaar van dat dit alles zich in zijn thuisstad Gent afspeelde.

En niet alleen in het centrum: Drongen, vooral rond de ouderlijke woning van Tiesj Benoot, was al van ’s ochtends in kermissfeer, met mobilhomes, barbecues voor de deur en al wat bij een koers hoort.

En Gent plaatste zich ook nog op een andere manier op de wereldkaart. Aan de aankomstzone aan de Watersportbaan werd het wereldrecord “gele truien” verbroken: niet minder dan 638 waren er, waaronder burgemeester Mathias De Clercq, èn Lucien van Impe. Gent komt ermee in het Guinness Book of Records.