IN BEELD. Bikini’s, ijsblokken en draagbare ventilators: hoe Rock Werchter de hitte doorstaat

Verschroeiend heet was het, op de derde festivaldag van Rock Werchter. Onze thermometer gaf maar liefst 38 graden aan op de weide. Zo heet dat het zweet de festivalgangers afdruipt en dat het langer aanschuiven is aan de drinkwaterkraantjes dan aan het frietkot. Het hitteplan van het festival draait dan ook op volle toeren: festivalgangers mogen dit jaar voor het eerst zelf een drinkbus meenemen die ze ongelimiteerd kunnen bijvullen. Op zondag is dat niet anders. De boodschap blijft: verkoeling zoeken in de vorm van waterspelletjes, ijsblokjes verzamelen, schaduwplekken veroveren en dansen in blote bast of bikini. Onze fotografen zagen dat het goed was.