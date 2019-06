Festival kampt met watertekort: alle douches gesloten, al meer dan 70 mensen naar eerste hulp

Waar het er geregeld aanschuiven is voor regenlaarzen, staan de bezoekers van Glastonbury dit weekend urenlang in de rij voor drinkwater. Net als Werchter vindt het festival plaats in de zinderende hitte, maar omdat de douches wegens een watertekort gesloten werden, is er nauwelijks een manier voor de bezoekers om zich af te koelen.

“Ik heb al sinds woensdag niet meer gedoucht”, klinkt het op Twitter. “De douches zijn nog steeds niet beschikbaar. De rijen voor water zijn zo erg als je hoort en de bars geven je geen water tenzij je een blikje van 2 pond koopt.”

Glastonbury Update:

Haven’t showered since Wednesday, showers are still not available 💩



Water queues are as bad as you’re hearing and no the bars do not give you option for water unless buying a £2 can 😰💀



The food for £5 must be a myth, everything is about £8 on average 💰