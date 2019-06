Paniek wanneer helikopter met politici aan boord begint rond te tollen

Er ontstond zondag even paniek in de Indiase stad Alwar toen enkele Indiase politici arriveerden met een helikopter en het fout dreigde te lopen. De piloot wilde het toestel aan de grond zetten, maar plots begon de helikopter ongecontroleerd rond te tollen. Na enkele spannende ogenblikken voor de inzittenden en de omstanders, slaagde de piloot erin de controle over het toestel te herwinnen en veilig te landen.